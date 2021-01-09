09 Ocak 2021, Cumartesi
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Trabzonspor Daniel Ginczek'i gündemine aldı
Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor'da çalışmalar sürüyor. Berat Özdemir'i renklerine bağlayarak ilk transferini gerçekleştiren bordo-mavililer, şimdi de forvet bölgesine yöneldi. Trabzonspor, bu bölge için Alman forvet Daniel Ginczek'i gündemine aldı.
09.01.2021
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