Trabzonspor Daniel Ginczek'i gündemine aldı

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor'da çalışmalar sürüyor. Berat Özdemir'i renklerine bağlayarak ilk transferini gerçekleştiren bordo-mavililer, şimdi de forvet bölgesine yöneldi. Trabzonspor, bu bölge için Alman forvet Daniel Ginczek'i gündemine aldı.

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