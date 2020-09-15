15 Eylül 2020, Salı
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Trabzonspor Benik Afobe'yi istiyor
Forvet transferi için çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor, Stoke City forması giyen Benik Afobe'yi kiralamak için İngiliz kulübüne kiralama teklifi yaptı. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Son dakika Trabzonspor transfer haberleri...
15.09.2020
BENIK AFOBE KİMDİR?
Tam adı Benik Tunani Afobe olan futbolcu, 12 Şubat 1993 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaya geldi. Futbola Arsenal altyapısında başlayan Kongolu golcü; Huddersfield, Reading, Bolton, Millwall, Sheffield Wednesday, Milton Keynes Dons, Wolverhampton, Bournemouth ve Bristol City formalarını da giydi. Geçtiğimiz sezon Stoke City ile Championship'te 13 maça çıkan Afobe, 3 gol kaydetti. Kongo Milli Takımı'nın formasını da 6 kez terleten Benik Afobe'nin milli formayla 1 golü bulunuyor. Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan 27 yaşındaki golcünün kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2021'de sona erecek.
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Doğukan Sinik Fenerbahçe yolunda
- Trabzonspor Benik Afobe'yi istiyor
- "Okay Yokuşlu bize gelmek istedi"
- Fenerbahçe'de Jailson ayrılıyor
- Beşiktaş'tan Mert Yılmaz atağı!
- Galatasaray 3 puanla başladı
- Mourinho'dan Sörloth açıklaması
- Erol Bulut'tan 6 Transfere Altın Dokunuş / Sabah Sporu / 13.09.2020
- Galatasaray 3 puanla başladı
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama