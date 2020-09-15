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Trabzonspor Benik Afobe'yi istiyor

Forvet transferi için çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor, Stoke City forması giyen Benik Afobe'yi kiralamak için İngiliz kulübüne kiralama teklifi yaptı. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Son dakika Trabzonspor transfer haberleri...
15.09.2020
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BENIK AFOBE KİMDİR?

Tam adı Benik Tunani Afobe olan futbolcu, 12 Şubat 1993 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaya geldi. Futbola Arsenal altyapısında başlayan Kongolu golcü; Huddersfield, Reading, Bolton, Millwall, Sheffield Wednesday, Milton Keynes Dons, Wolverhampton, Bournemouth ve Bristol City formalarını da giydi. Geçtiğimiz sezon Stoke City ile Championship'te 13 maça çıkan Afobe, 3 gol kaydetti. Kongo Milli Takımı'nın formasını da 6 kez terleten Benik Afobe'nin milli formayla 1 golü bulunuyor. Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan 27 yaşındaki golcünün kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2021'de sona erecek.

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