Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan A Spor'a özel Uğurcan Çakır açıklaması!
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, kaleci Uğurcan Çakır'a yönelik tepkilerle ilgili açıklamada bulundu. A Spor'a konuşan Doğan, "Yapılan bir insanlık ayıbıdır" dedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
21:18
Ertuğrul Doğan'dan A Spor'a özel Uğurcan Çakır açıklaması! 15 Şubat 2025 | 12:00
02:35
Trabzonspor'un yeni transferi şehre geldi! 11 Şubat 2025 | 12:00
01:02
Zubkov Trabzon'a geldi! 01 Şubat 2025 | 12:00
05:28
Trabzonspor'un yeni transferi Sikan şehre geldi! 22 Ocak 2025 | 12:00
13:25
Şenol Güneş'ten transfer açıklaması! 29 Aralık 2024 | 12:00
11:46
Uğurcan Çakır'dan G.Saray açıklaması! Transfer olacak mı? 29 Aralık 2024 | 12:00
00:13
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan kenetlenme çağrısı! 17 Aralık 2024 | 12:00
06:19
Ertuğrul Doğan'dan sert sözler: Rezalet devam ediyor! 16 Aralık 2024 | 12:00