30 Nisan 2021, Cuma

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Trabzonspor Abdullah Avcı ile yenilgiyi unuttu

Süper Lig'in 38. haftasında Göztepe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Trabzonspor, yenilgiyi adeta unuttu. Ligin ilk 8 haftasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet almasının ardından teknik direktör Abdullah Avcı'yı göreve getiren bordo-mavililer, daha sonraki süreçte kolay kolay kaybetmedi.
30.04.2021
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