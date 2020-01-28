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Trabzon yerel basınından sağduyu çağrısı

Süper Lig'de 1 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma öncesi Trabzon'da yayımlanan yerel gazeteler, taraftarlardan sağduyu ile takımlarına destek vermeleri çağrısı yaptı. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Trabzon yerel basını hakkında değerlendirmelerde bulundu.
28.01.2020

Karadeniz'den Günebakış, Karadeniz, Taka, Karadeniz'de Sonnokta ve Kuzey Ekspres gazeteleri 'Oyuna gelme Trabzon' şeklindeki ortak başlıkla bugün yayımlandı.

Gazeteler, zirve yarışında önemli karşılaşma öncesi gerilen ortamda taraftarlardan tahrik ve provokasyonlara kapılmamalarını istedi.

Fenerbahçe cephesinden maç öncesi yapılan açıklamalara değinilen haberde, taraftarlardan tahrik ve provokasyonlara kapılmamaları istenilerek, özetle şu ifadelere yer verildi:

"Bizler oyuna gelmeyeceğiz. Bu oyunun bir parçası da olmayacağız. Trabzonspor ailesi tahrik ve provokasyon girişimi karşısında sağduyusunu koruyacak. Sadece 90 dakika boyunca takımını destekleyecek, takımını ateşleyecek, takımının performansına odaklanacak. Saha içinde ve dışında kenetlenerek gücünü pekiştiren Trabzonspor'umuz bu maçta alnının akıyla sonuca ulaşacaktır. Ne maçın öncesinde ne de maç boyunca kaosa ve kavgaya geçit yok. Henüz ligde oynayacağımız 15 maç varken, bir sonraki maçları riske atacak eylemler tribünlerde olmayacak. Çıkacağız, oynayacağız, Kaptan Cemil Usta'nın ruhuna yakışır bir biçimde efendilikle kazanacağız."

NELER OLMUŞTU?

Merkezi Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Elazığ'ın dışında çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, bölgedeki müsabakaların ertelendiği TFF tarafından bildirilmişti. Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında BtcTurk Malatyaspor - Trabzonspor müsabakası da bölgede artçı depremlerin devam etmesi üzerine ileri bir tarihe ertelenmişti.

Bunun üzerine Fenerbahçe açıklama yayınlamış ve maçın neden ertelendiğini sormuştu. Trabzonspor da sarı-lacivertli takıma sert cevap vererek "Kulübümüzün, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan müsabakanın ertelenmesine dair hiç bir talebi olmamıştır! Söz konusu talep; Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelmiştir." açıklaması yapılmıştı.

Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek Trabzonspor ile Fenerbahçe maçı öncesi Trabzon yerel basını "sağduyu" çağrısı yaparak gerilimi azaltmaya çalıştı.

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