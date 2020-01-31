Tahkim'den Nwakaeme kararı

Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un Nwakaeme için yaptığı itirazı reddetti... Trabzonsporlu Nwakaeme, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek...

Bordo-mavili kulüp, Nijeryalı futbolcunun Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Yukatel Denizlispor maçında gördüğü kırmızı kartın iptali veya ertelenmesi için Futbol Federasyonuna başvurmuştu...

Tahkim Kurulu, yaptığı incelemede Trabzonspor'un itirazını ve kırmızı kartın ertelenmesi taleplerini oybirliği ile reddetti...

Bu kararın ardından Anthony Nwakaeme, Btc Turk Yeni Malatyaspor maçı ertelendiği için bir sonraki resmi karşılaşma olan Fenerbahçe karşısında oynayamayacak...