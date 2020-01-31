Akyazı'da Trabzonspor fırtınası

Trabzonspor, yeni stadında İstanbul'un üç büyüklerine karşı oynadığı maçlarda rakiplerine büyük üstünlük kurdu... Bordo-mavili ekip, geçen sezon açılan Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde İstanbul'un üç büyüklerine karşı oynadığı maçlarda hiç yenilmedi... Fırtına, Akyazı'da İstanbul'un üç büyüklerine karşı çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı...