31 Ocak 2020, Cuma

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Akyazı'da Trabzonspor fırtınası

Trabzonspor, yeni stadında İstanbul'un üç büyüklerine karşı oynadığı maçlarda rakiplerine büyük üstünlük kurdu... Bordo-mavili ekip, geçen sezon açılan Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde İstanbul'un üç büyüklerine karşı oynadığı maçlarda hiç yenilmedi... Fırtına, Akyazı'da İstanbul'un üç büyüklerine karşı çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı...
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