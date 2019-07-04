04 Temmuz 2019, Perşembe

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Sosa'ya yeni sözleşme | Video haber

Trabzonspor Yönetimi, Arjantinli yıldız Jose Sosa'ya yeni sözleşme sunmaya hazırlanıyor.
04.07.2019

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