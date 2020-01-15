Sörloth: Trabzonspor'da çok mutluyum

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörtloh A Spor'a özel açıklamalarda bulundu... Şampiyonluk için iddialı konuşan Sörloth Trabzonspor'da çok mutlu olduğunu ifade etti.