15 Ocak 2020, Çarşamba

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Sörloth: Trabzonspor'da çok mutluyum

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörtloh A Spor'a özel açıklamalarda bulundu... Şampiyonluk için iddialı konuşan Sörloth Trabzonspor'da çok mutlu olduğunu ifade etti.
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