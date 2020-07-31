Sörloth sezona damga vurdu

Süper Lig'de gol krallığına ulaşan Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth Aytemiz Alanyaspor'a finalde attığı golle, Ziraat Türkiye Kupası'nda da en golcü 3 oyuncudan biri oldu.

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