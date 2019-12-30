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Son 9 sezonun en iyi Trabzonspor'u

Süper Lig'de Kayserispor'u 6-2 mağlup eden Trabzonspor, 32 puana ulaşarak son 9 sezonun en iyi performansını sergiledi.
30.12.2019

Trabzonspor son 9 sezonun en iyi ilk yarı performansına imza attı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'u 6-2'lik sonuçla mağlup ederek sezonun en farklı galibiyetini alan bordo-mavililer, 17 haftalık periyodu 32 puanla 3. sırada tamamladı.

En son 2010-2011 sezonunda 42 puanla 1. sırada ilk yarıyı kapatan Karadeniz ekibi, daha sonraki 8 sezonda 30 puan ve üzerini göremedi.

Bordo-mavili takım, 2011-2012 sezonunda 24 puanla 8. sırada, 2012-2013 sezonunda 24 puanla 7. sırada, 2013-2014 sezonunda 27 puanla 7. sırada, 2014-2015 sezonunda ise 26 puanla 6. sırada ilk yarıyı kapadı.

Karadeniz ekibi, 2015-2016 sezonunda 24 puanla 9. sırada, 2016-2017 sezonunda 21 puanla 12. sırada, 2017-2018 sezonunda 29 puanla 7. sırada, 2018-2019 sezonunda ise 29 puanla 2. sırada devreye girdi.

Trabzonspor, bu sezon da 17 hafta sonunda 9 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyetle 32 puan topladı ve 3. sırada ilk yarıyı tamamladı.

Trabzonspor'da, Teknik Direktör Ünal Karaman, geçen sezonki başarısını da aşmış oldu. bordo-mavililer, geçen sezon ilk yarıyı 29 puanla kapatırken, bu sezon 3 puan daha fazla elde ederek 32 puan topladı.

Trabzonspor, ilk yarıda iç sahada 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 17 puan topladı.

Dış sahada ise Karadeniz ekibi, ligin en fazla puan toplayan takımlarının başında geldi. Karadeniz ekibi, deplasmanda oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 15 puanla ligin en başarılı takımlarından biri oldu.

Trabzonspor, bu sezon ilk yarıda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmalarda mağlubiyet almadı.

Deplasmanda Fenerbahçe ile sahasında da Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, Beşiktaş'ı ise 4-1 gibi farklı sonuçla mağlup etmeyi başardı.

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