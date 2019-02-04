04 Şubat 2019, Pazartesi
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Rodallega attı Fırtına kazandı
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor puan kayıplarına son verdi. Medipol Başakşehir ve Sivasspor maçlarını boş geçen Rodallega Ankaragücü'ne attığı şık golle takımını galibiyete taşıdı.
04.02.2019
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