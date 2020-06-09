09 Haziran 2020, Salı

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Pereira ikinci baharını yaşıyor

Trabzonspor'la sözleşmesini 1 yıl daha uzatan Joao Pereira, kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiriyor.
09.06.2020
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