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Onuachu'nun kafası direğe takıldı! İşte o pozisyon
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Onuachu'nun kafası direğe takıldı! İşte o pozisyon

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Ferencvaros'u konuk ediyor. Bordo-mavili ekip 55. dakikada Paul Onuachu ile gole çok yaklaştı. İşte o pozisyon.

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