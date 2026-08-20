Onuachu'nun kafası direğe takıldı! İşte o pozisyon

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Ferencvaros'u konuk ediyor. Bordo-mavili ekip 55. dakikada Paul Onuachu ile gole çok yaklaştı. İşte o pozisyon.