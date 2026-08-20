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Trabzonspor'da Pina karşı karşıya kaçırdı! İşte o pozisyon
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Trabzonspor'da Pina karşı karşıya kaçırdı! İşte o pozisyon

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferencvaros'u ağırlayan Trabzonspor, Wagner Pina ile gole çok yaklaştı. İşte o anlar...

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