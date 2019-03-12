12 Mart 2019, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Nwakaeme Trabzonspor'u sırtlıyor

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Nwakaeme, bordo mavili takımın süper lig'de oynadığı son 5 maçta 5 gole direkt katkı yaptı.
12.03.2019

Bordo mavili takımın sezon başında İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından transfer ettiği Nijeryalı futbolcu ilk sezonunda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Trabzonspor, süper lig'de oynadığı son 5 maçta 8 gol kaydederken, Nwakaeme bu gollerin 5'ine direkt katkı yaptı. Trabzonspor'un Galatasaray'a 3-1 mağlup olduğu maçta takımının tek golündeki asisti yapan Nijeryalı, bordo mavililerin Göztepe 3-1 yendiği müsabakada da 1 asiste imza attı.

Nwakaeme Kasımpaşa ile deplasmanda kaldıkları ve 2-2 sona eren karşılaşmada ise iki gol atarak bordo mavili takımda sahanın yıldızı oldu.

Trabzonspor, süper lig'in 25. haftasında Akhisarspor karşısında 1-0 geriye düşerken skoru eşitleyen isim yine 29 yaşındaki futbolcu oldu.

Öte yandan ilk sezonu için geldiği gün 1 milyon 100 bin euro ücret isteyen ancak yönetimin 1 milyon 16 bin euro verdiği nwakaeme, başkan Ahmet Ağaoğlu ile görüşerek "Gol ve asistlerim toplamda 19'a ulaşırsa 100 bin euro daha isterim." demiş ve bu istek de kabul edilip sözleşmeye eklenmişti. Bordo mavili formayla 8 gol ve 5 asisti olan sol kanat oyuncusu, skora 6 kez daha direkt katkı yaparsa 100 bin euro kazanacak.

Ünal Karaman'dan Yusuf Yazıcı'ya destek Ünal Karaman'dan Yusuf Yazıcı'ya destek 12.03.2019
Nwakaeme Trabzonspor'u sırtlıyor Nwakaeme Trabzonspor'u sırtlıyor 12.03.2019
Ünal Karaman'dan Yusuf Yazıcı'ya destek Ünal Karaman'dan Yusuf Yazıcı'ya destek 11.03.2019
Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor vitrin kulüplerden biridir Ahmet Ağaoğlu: "Trabzonspor vitrin kulüplerden biridir" 11.03.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Nwakaeme gollere devam ediyor Nwakaeme gollere devam ediyor 11.03.2019
Uğurcan Çakır: Milli Takıma gitmek istiyorum Uğurcan Çakır: Milli Takıma gitmek istiyorum 10.03.2019
Ajax modelini uygulayabilecek tek takım Trabzonspor "Ajax modelini uygulayabilecek tek takım Trabzonspor" 09.03.2019
Fırtına 3 puan peşinde Fırtına 3 puan peşinde 08.03.2019
Trabzonspor 3 puan peşinde Trabzonspor 3 puan peşinde 08.03.2019
Ünal Karaman basın toplantısında sinirlendi: Arkadaşlar efsanesiniz gerçekten, çok sağ olun! Ünal Karaman basın toplantısında sinirlendi: "Arkadaşlar efsanesiniz gerçekten, çok sağ olun!" 06.03.2019
Ünal Karaman: 'Alın size itiraf!' Ünal Karaman: 'Alın size itiraf!' 06.03.2019
Trabzonspor kupaya veda etti Trabzonspor kupaya veda etti 06.03.2019
Ekuban'ın pozisyonu net penaltı "Ekuban'ın pozisyonu net penaltı" 05.03.2019
Kasımpaşa - Trabzonspor maçı öncesi son gelişmeler Kasımpaşa - Trabzonspor maçı öncesi son gelişmeler 04.03.2019
Trabzonsporlu Onazi'den İstiklal Marşı performansı Trabzonsporlu Onazi'den İstiklal Marşı performansı 04.03.2019
Fırtına Kasımpaşa deplasmanında Fırtına Kasımpaşa deplasmanında 04.03.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Milyoner'de geceye damga vuran an! Kim Milyoner Olmak İster 811.bölüm ve soru ve cevapları
Beşiktaş'tan yerli hoca hamlesi! İşte listesindeki 3 isim
John Benjamin Toshack: Terim hileci, psikolojik oyunları çok iyi biliyor
Fenerbahçe'ye yepyeni iskelet: İlk 11'e 7 yeni isim!
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan yeni hedef!
Dünyanın en büyük 30 kulübü! Listede tek Türk takımı var...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör