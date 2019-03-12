Nwakaeme Trabzonspor'u sırtlıyor

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Nwakaeme, bordo mavili takımın süper lig'de oynadığı son 5 maçta 5 gole direkt katkı yaptı.

Bordo mavili takımın sezon başında İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından transfer ettiği Nijeryalı futbolcu ilk sezonunda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Trabzonspor, süper lig'de oynadığı son 5 maçta 8 gol kaydederken, Nwakaeme bu gollerin 5'ine direkt katkı yaptı. Trabzonspor'un Galatasaray'a 3-1 mağlup olduğu maçta takımının tek golündeki asisti yapan Nijeryalı, bordo mavililerin Göztepe 3-1 yendiği müsabakada da 1 asiste imza attı.

Nwakaeme Kasımpaşa ile deplasmanda kaldıkları ve 2-2 sona eren karşılaşmada ise iki gol atarak bordo mavili takımda sahanın yıldızı oldu.

Trabzonspor, süper lig'in 25. haftasında Akhisarspor karşısında 1-0 geriye düşerken skoru eşitleyen isim yine 29 yaşındaki futbolcu oldu.

Öte yandan ilk sezonu için geldiği gün 1 milyon 100 bin euro ücret isteyen ancak yönetimin 1 milyon 16 bin euro verdiği nwakaeme, başkan Ahmet Ağaoğlu ile görüşerek "Gol ve asistlerim toplamda 19'a ulaşırsa 100 bin euro daha isterim." demiş ve bu istek de kabul edilip sözleşmeye eklenmişti. Bordo mavili formayla 8 gol ve 5 asisti olan sol kanat oyuncusu, skora 6 kez daha direkt katkı yaparsa 100 bin euro kazanacak.