"Nwakaeme oynayamıyor günah değil mi?"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Trabzonspor'un gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.​ Toroğlu, "Nwakaeme bir kırmızı kart gördü, yüzde yüz haksız. Demek ki VAR'ın çıkışında bir sakatlık var. Bir haksızlık var bunun VAR ile çevrilmesi lazım. Nwakaeme oynayamıyor, günah değil mi? Çok maçta yapabilirim bunu o zaman sinirlendiririm oyuncuyu gösteririm sarı kartı." ifadelerini kullandı.