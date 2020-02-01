01 Şubat 2020, Cumartesi

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Emre Bol: Ligin en iyi orta sahası Luiz Gustavo

Süper Lig'in 20. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oluyor. Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Dev derbi öncesi A Spor yorumcusu Emre Bol iki takım hakkında değerlendirmelerde bulundu. Luiz Gustavo'nun ligin en iyi orta sahası olduğunu söyleyen Bol, "İki takımında gol bulacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
01.02.2020

Emre Bol: Ligin en iyi orta sahası Luiz Gustavo Emre Bol: Ligin en iyi orta sahası Luiz Gustavo 01.02.2020
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