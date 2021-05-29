29 Mayıs 2021, Cumartesi
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Monaco'dan Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 12 milyon ve Onyekuru teklifi!
Son dakika spor haberi: 2020-2021 sezonunu 4. sırada tamamlayan Trabzonspor yeni sezon transfer çalışmaları sürerken bordo-mavililere flaş bir teklif geldi. Detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Sel, "Fransız takımı Monaco, Trabzonspor'a Upurcan Çakır için 12 milyon euro ve Onyekur'yu teklif etti" dedi. (TS spor haberleri)
29.05.2021
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