Hüseyin Çimşir: Skor avantajı bizde olmasına rağmen topa hakim olamadık
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çimşir, rakibin savunmada problemler yaşadığını aktararak, "Gaziantep takımının 5'li savunma ile oynadığını oyuncularımıza söylemiştik. Rakibimiz savunma derinliğiyle alakalı problemler yaşıyordu. Ayrıca hızlı hücumlarla etkili oldukları bölümler vardı. Rakibin duran toplar ve organizasyonlardan gol attığını da söylemiştim. Bugün de öyle bir gol yedik. Öne geçmemize rağmen topa hakim olma ile alakalı problemler yaşadık. Skor avantajı bizde olmasına rağmen topa hakim olamadık, bu yüzden burada kaybedilmiş 2 puan var." diye konuştu.
Uzatma dakikalarında Anthony Nwakaeme'nin topu filelere gönderdiği pozisyonun ardından maçın hakeminin, VAR sisteminden gelen uyarı sonrası pozisyonu yeniden izleyip golü iptal ettiğinin hatırlatılması üzerine Çimşir, şunları kaydetti:
"Hakem normal oyunda devam ettirdi ama VAR'dan müdahale geldi. Maçtan sonra pozisyonu izlediğimde bizim oyuncunun ilk önce topa müdahale ettiğini gördüm. Ama ağzımız dolu, çok fazla konuşamıyoruz. Konuşunca çok farklı yerlere gidiyor. Yanlış algılar oluşturuluyor. O yüzden bununla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum."
Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, iyi oyun sergilediklerini ifade ederek, şunları söyledi:
"Oyuncularımı ve taraftarları tek tek tebrik ederim, taraftarlarımız bugün bizim arkamızda bir itici güçtü. Kazanmamız için bizi çok fazla ittiler. Çünkü gerçekten maçın hakkı, galibiyet bizim lehimize sonuçlanabilirdi. İlk yarıda buldukları bir şans vardı, gol attılar. Biz ilk yarıda 2-3 pozisyon yakaladık ama değerlendiremedik. Taktiksel olarak takımımız kusursuz oynadı."
- Galatasaray ile Sivasspor 28. randevuda
- "Abdülkadir'in faul yapmadığını düşünüyoruz"
- Spor Ajansı - 06/03/2020
- Fenerbahçe'ye Max Kruse'den kötü haber
- Sabah Sporu - 06/03/2020
- "Haftayı lider olarak bitirmek çok sevindirici"
- Galatasaray rekorunu egale etmenin peşinde
- Fenerbahçe'nin sayılmayan golünde faul var mı? Toroğlu açıkladı!
- Sabah Sporu - 07/03/2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...