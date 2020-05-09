Hüseyin Çimşir: İki kulvarda da favorilerden biriyiz

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, kulüp dergisinin mayıs ayı sayısına açıklamalarda bulundu. Çimşir, iki kulvarda da kupanın favorilerinden olduklarını belirtti.

ABONE OL