09 Mayıs 2020, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Hüseyin Çimşir: İki kulvarda da favorilerden biriyiz

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, kulüp dergisinin mayıs ayı sayısına açıklamalarda bulundu. Çimşir, iki kulvarda da kupanın favorilerinden olduklarını belirtti.
09.05.2020
ABONE OL

DİĞER
Hüseyin Çimşir: İki kulvarda da favorilerden biriyiz Hüseyin Çimşir: İki kulvarda da favorilerden biriyiz 09.05.2020
Lig tescil edilse hiçbir Trabzonsporlu bu şampiyonluğa sevinemez "Lig tescil edilse hiçbir Trabzonsporlu bu şampiyonluğa sevinemez" 08.05.2020
Hüseyin Çimşir: Sezonun tamamlanmasından yanayım Hüseyin Çimşir: Sezonun tamamlanmasından yanayım 08.05.2020
Trabzonspor'dan corona virüsü açıklaması Trabzonspor'dan corona virüsü açıklaması 08.05.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Ahmet Ağaoğlu: En şanslı kulüp Trabzonspor Ahmet Ağaoğlu: En şanslı kulüp Trabzonspor 08.05.2020
Ağaoğlu: Trabzonspor devletin vereceği her karara saygı duyuyor Ağaoğlu: Trabzonspor devletin vereceği her karara saygı duyuyor 06.05.2020
Trabzonspor antrenmanlara başladı Trabzonspor antrenmanlara başladı 05.05.2020
Trabzonsporlu Filip Novak lige hazır Trabzonsporlu Filip Novak lige hazır 04.05.2020
Hosseini ile 1 yıl daha Hosseini ile 1 yıl daha 04.05.2020
Trabzonspor'da Chakvedatze operasyonu Trabzonspor'da Chakvedatze operasyonu 04.05.2020
Abdülkadir Ömür ve arkadaşlarının ayak tenisi keyfi Abdülkadir Ömür ve arkadaşlarının ayak tenisi keyfi 03.05.2020
Norveç salgınla mücadelede Türkiye'yi başarılı buluyor "Norveç salgınla mücadelede Türkiye'yi başarılı buluyor" 03.05.2020
Guilherme çalışmalarını oğluyla sürdürüyor Guilherme çalışmalarını oğluyla sürdürüyor 03.05.2020
Ndiaye Trabzonspor'da kalmak istiyor Ndiaye Trabzonspor'da kalmak istiyor 02.05.2020
Trabzonspor 23 milyon lira kar açıkladı Trabzonspor 23 milyon lira kar açıkladı 01.05.2020
Hüseyin Çimşir: İki kupayı da kazanmak istiyoruz Hüseyin Çimşir: İki kupayı da kazanmak istiyoruz 30.04.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Kulüplerden Beşiktaş'a tam destek! "Birlikte başaracağız"
Merih Demiral'a Fransız devi talip oldu! 210 milyon...
Trabzonspor hazırlıklarına devam etti! İşte idmandan kareler
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Arsenal de istiyor
Galatasaray'ın transferini Muslera bitiriyor! Real Madrid'in de gündemindeydi...
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü açıkladı! "Salgının sebebi..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör