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Balazs Borbely'den Trabzonspor-Ferencvaros maçı öncesi açıklamalar
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Balazs Borbely'den Trabzonspor-Ferencvaros maçı öncesi açıklamalar

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor'a konuk olan Ferencvaros'ta teknik direktör Balazs Borbely, mücadele öncesi Atv'ye özel açıklamalarda bulundu.

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