19 Nisan 2020, Pazar
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Gaston Campi mutfakta şov yaptı
Trabzonspor'da 'Mutfak Pasları' devam ediyor. Trabzonsporlu futbolcu Gaston Campi, takım arkadaşı Filip Novak'ın mutfakta meydan okumasına karşılık verdi. Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda Gaston Campi, evinde eşiyle birlikte Arjantin usulü yemek yaptı. İşte o görüntüler...
19.04.2020
Corona virüsü nedeniyle karantina günlerini evde geçiren Trabzonsporlu oyuncular, kendilerine verilen özel antrenman programlarını yerine getirerek, boş vakitlerde ise zamanlarını mutfakta yemek yaparak geçiriyorlar. Bordo-mavili kulübün geçtiğimiz günlerde hayata geçirdiği 'mutfak pasları' konuğu bu kez takımın yıldız oyuncusu Gaston Campi oldu. Takım arkadaşı Filip Novak'ın mutfakta meydan okumasına karşılık veren Campi, Arjantin yöresine ait yemekler yaptı.
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