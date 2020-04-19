Gaston Campi mutfakta şov yaptı

Trabzonspor'da 'Mutfak Pasları' devam ediyor. Trabzonsporlu futbolcu Gaston Camp​i, takım arkadaşı Filip Novak'ın mutfakta meydan okumasına karşılık verdi. Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda Gaston Camp​i​, evinde eşiyle birlikte Arjantin usulü yemek yaptı. İşte o görüntüler...

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Corona virüsü nedeniyle karantina günlerini evde geçiren Trabzonsporlu oyuncular, kendilerine verilen özel antrenman programlarını yerine getirerek, boş vakitlerde ise zamanlarını mutfakta yemek yaparak geçiriyorlar. Bordo-mavili kulübün geçtiğimiz günlerde hayata geçirdiği 'mutfak pasları' konuğu bu kez takımın yıldız oyuncusu Gaston Campi oldu. Takım arkadaşı Filip Novak'ın mutfakta meydan okumasına karşılık veren Campi, Arjantin yöresine ait yemekler yaptı.