13 Eylül 2019, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fırtına'yı bekleyen zorlu maraton

Trabzonspor'da üst üste gelen sakatlıklar moralleri bozdu. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'nın ardından Ekuban'ın da sakatlık yaşaması teknik direktör Ünal Karaman'ı düşündürüyor. Bu sakatlıklarla baş etmeye çalışan bordo mavili ekip 22 gün içerisinde 6 kritik maça çıkacak.
13.09.2019

Trabzonspor'da şok sakatlık anı! Trabzonspor'da şok sakatlık anı! 12.09.2019
Trabzonspor'da tatsız antrenman! Trabzonspor'da tatsız antrenman! 11.09.2019
Ahmet Ağaoğlu hedeflerini açıkladı Ahmet Ağaoğlu hedeflerini açıkladı 11.09.2019
Trabzonspor'da Gençlerbirliği mesaisi Trabzonspor'da Gençlerbirliği mesaisi 11.09.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Trabzonspor taraftarı takımına sahip çıktı Trabzonspor taraftarı takımına sahip çıktı 09.09.2019
Trabzonspor taraftarı takımına sahip çıktı Trabzonspor taraftarı takımına sahip çıktı 08.09.2019
Sörloth'un hedefi Premier Lig Sörloth'un hedefi Premier Lig 08.09.2019
Premier Lig'den Sturridge paylaşımı Premier Lig'den Sturridge paylaşımı 08.09.2019
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku! Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku! 07.09.2019
Mali yapı için yoğun mesai yaptık "Mali yapı için yoğun mesai yaptık" 07.09.2019
Trabzonspor'un Getafe programı belli oldu Trabzonspor'un Getafe programı belli oldu 06.09.2019
Sosa altın çağını yaşıyor Sosa altın çağını yaşıyor 06.09.2019
Trabzonspor yükselişte Trabzonspor yükselişte 06.09.2019
Trabzonspor'un yeni transferleri Trabzonspor'un yeni transferleri 05.09.2019
Trabzonspor'da Ünal Karaman farkı Trabzonspor'da Ünal Karaman farkı 05.09.2019
Trabzonspor'da Ekuban, skora verdiği katkıyla ön planda Trabzonspor'da Ekuban, skora verdiği katkıyla ön planda 04.09.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Vedat Muriç'e dev talip! Atletico ve Tottenham derken...
Mehmet Ekici'nin kadro dışı kalma nedeni belli oldu
Ersun Yanal'dan motivasyon sözleri: Mekanın sahibi biziz!
Fenerbahçe'den flaş Vedat Muriç kararı!
Galatasaray'da yıldızlar sahneye çıkıyor! İşte Fatih Terim'in Kasımpaşa 11'i
Muslera Kasımpaşa maçında oynayacak mı? Fatih Terim kararını verdi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör