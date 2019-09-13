13 Eylül 2019, Cuma
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Fırtına'yı bekleyen zorlu maraton
Trabzonspor'da üst üste gelen sakatlıklar moralleri bozdu. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'nın ardından Ekuban'ın da sakatlık yaşaması teknik direktör Ünal Karaman'ı düşündürüyor. Bu sakatlıklarla baş etmeye çalışan bordo mavili ekip 22 gün içerisinde 6 kritik maça çıkacak.
13.09.2019
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