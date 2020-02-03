03 Şubat 2020, Pazartesi

A SPOR WEBTV

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Fırtına seriyi sürdürdü

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor, üst üste 4. kez galip gelerek zirve yarışındaki iddiasını güçlendirdi.
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