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Fırtına kaptanıyla esiyor

Trabzonspor'da Beşiktaş maçının kahramanı olan Jose Sosa istatistikleriyle de farkını ortaya koyuyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun kaptanlık pazubandını verdiği 33 yaşındaki futbolcu, takım üzerindeki ağırlığıyla ciddi etki gösteriyor.
02.10.2019

Arjantinli maestro sahadayken Trabzonspor bambaşka bir havaya bürünüyor. Sosa'nın kaptanlık pazubandını takıp bordo-mavililerin başında sahaya çıktığı 23 maçta Fırtına 14 galibiyet elde etti. 7 maç berabere bitti. Sadece 2 yenilgi aldı.

YOKLUĞU BİR DERT

Jose Sosa'nın olmadığı maçlarda ise Trabzonspor bir hayli zorlanıyor. Karadeniz ekibinin orta sahasında önemli rolü olan Arjantinli yıldız bir bakıma kulübedeki Ünal Karaman'ın sahaya yansıyan aklı. Sosa'nın forma giymediği maçlarda hücum planı ciddi biçimde aksıyor. 34 yaşındaki futbolcu sakatlığı sebebiyle 5 maç kaçırdı. Geçen sezon 17 ila 21. haftalar arasında sahalardan uzak kalan Sosa yokken Trabzonspor 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 de yenilgi gördü.

AVRUPA'DA GRUPLARA KALDI

Jose Sosa kaptanken Karadeniz ekibi, Avrupa kupaları şanssızlığını da kırdı. Arjantinli yıldız pazubandı taktıktan sonra Trabzonspor 3 yıllık aranın ardından Avrupa Kupaları'na katıldı. Bu sezon Sparta Prag ve AEK'yı eleyen bordo-mavililer Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.

Sosa, Trabzonspor formasıyla 68 maça çıktı. 6 gol kaydederken, 11 de asist yaptı. 17 gole direkt etkisi oldu.

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