13 Haziran 2020, Cumartesi

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Fırtına kaldığı yerden

Trabzonspor Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.
13.06.2020
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