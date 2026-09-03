Ertuğrul Doğan'dan teknik direktör açıklaması: Terim, Conte, Turan, Avcı ve Güneş...

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Franculino Dju transferinin resmen açıklanmasının ardından A Spor'a özel açıklamalar yaptı.

İŞTE DOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Ertuğrul Doğan: Conte ile görüşmedik, Fatih Terim ile konuşmadık. Abdullah Avcı ve Şenol Güneş ile ilgili gündemimiz yok. Arda Turan kontratlı bir teknik direktör o da gündemimizde yok şu an. Ben bahsi geçen isimlerle görüşmedim. Yönetim kurulu olarak 3-4 gündür düşünüyoruz, değerlendiriyoruz. Teknik direktör önemli bir konu. Hata yapma şansımız hiç yok. Çok dikkatli bir şekilde davranacağız. Her detayı düşüneceğiz.

Benim taraftara mahcubiyetim hâlâ bitmedi. Geçen sene kupa aldık ama bugün yarın olacak bir konu değil. Hoca konusu… Hatasız bir karar vereceğiz. Planlamasını yapmalarını istediğimiz teknik adamlar var. Yeni teknik direktörümüz yabancı olacak gibi görünüyor.