Erman Toroğlu'dan flaş yorum! "O kadar açık alan..."
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'u konuk oldu ve maçın ilk yarısı 2-2 eşitlikle sonuçlandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, ilk 45 dakikayı değerlendirdi. Toroğlu, "Trabzonspor açık alan bırakarak gol yedi, o kadar açık alan bırakmamalıydı." ifadelerini kullandı.
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