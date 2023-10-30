Erman Toroğlu yorumladı! Trabzonspor'un sayılmayan golünde karar doğru mu?
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor'un Fatih Karagümrük maçın faul gerekçesiyle sayılmayan golünü yorumladı. Toroğlu, "Paul Onuachu'nun Emre Bilgin'e hareketi faul" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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