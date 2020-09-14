Eddie Newton'dan Sörloth açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Beşiktaş maçının ardından basın toplantısı düzenledi. Alexander Sörloth ile ilgili de konuşan Newton, "Sörloth geçen sene çok önemli yapmıştı. Aramızda olsun ya da olmasın mücadelemiz sürecek." dedi.

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