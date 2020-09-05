Çaykur Rizespor 3-4 Trabzonspor | MAÇ ÖZETİ

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Çaykur Rizespor'a konuk olan Trabzonspor rakibini 4-3 mağlup etti. Bordo-mavililerin golleri Abdülkadir Ömür (2), Nwakaeme ve Pereira'dan gelirken, ev sahibi ekibin gollerini Milan Skoda (2) ve Abdullah Durak kaydetti.

ABONE OL