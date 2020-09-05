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Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür'den iyi haber

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün durumu belli oldu. Bordo-mavililerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.
05.09.2020
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