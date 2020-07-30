30 Temmuz 2020, Perşembe

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CAS'tan Trabzonspor'a kötü haber

CAS, Trabzonspor'un Avrupa'dan men cezasına yaptığı itirazı reddetti. Gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.
30.07.2020
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