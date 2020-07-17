17 Temmuz 2020, Cuma

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CAS'taki Trabzonspor duruşması gerçekleşti

Uluslararası Tahkim Mahkemesi (CAS), Trabzonspor'un Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası almasıyla ilgili itirazını görüştü. CAS kararını 2 hafta içerisinde verecek.
17.07.2020
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