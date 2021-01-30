30 Ocak 2021, Cumartesi
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Bakasetas Trabzon'da! İşte o görüntüler
Trabzonspor'un yeni transferi Bakasetas, bordo-mavili kulüple 3.5 yıllık anlaşma sağladı. Son detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Sel, "Bakasetas'ın lisansı Beşiktaş maçına yetiştirilmeye çalışılacak" dedi. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri...
30.01.2021
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