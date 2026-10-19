CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin
Futbol Basketbol Voleybol Milli Takım Programlar Diğer
CANLI İZLE
A Spor A Spor A Haber A Haber A News A News ATV ATV A2TV A2TV
A Spor A Haber A News ATV A2TV
Andre Onana: Doğru yönde ilerliyoruz
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI

Andre Onana: Doğru yönde ilerliyoruz

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'ı 2-0 yendiği kritik maçta kalesinde devleşen Andre Onana maç sonu basın mensuplarının karşısına çıktı. Çok iyi oynadıklarını ve takım olarak doğru yolda olduklarını belirten Onana, "Bugün iyi bir takıma karşı harika bir maç oldu diyebilirim. Pek çok şans da bulduk aslında; ama bazılarını değerlendirebildik, bazılarını değerlendiremedik. Aslında bu bugün bizim için önemli bir adım oldu. Ben doğru istikamette, doğru yönde ilerlediğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Önceki Video
Ozan Tufan: Beşiktaş'ın şanssızlığı!
Ozan Tufan: Beşiktaş'ın şanssızlığı!
Nwaiwu'den Beşiktaş maçı sonrası şampiyonluk sözleri!
Sonraki Video
Nwaiwu'den Beşiktaş maçı sonrası şampiyonluk sözleri!