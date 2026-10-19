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Nwaiwu'den Beşiktaş maçı sonrası şampiyonluk sözleri!
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Nwaiwu'den Beşiktaş maçı sonrası şampiyonluk sözleri!

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından bordo mavili takımda Chibuike Nwaiwu açıklamalarda bulundu. Başarılı stoper "Öncelikle bizler için çok zor bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. İki tane bulduğumuz gol ve sonrasında galibiyet, üç puanla ayrılıyoruz. Öncelikle az gol yememizin sebeplerinden bir tanesi, takım olarak çalışmış olduğumuz formasyonlar olduğunu söyleyebiliriz. Kalecimiz de bu konu bize çok yardımcı oluyor. Şampiyon olabilmek için çok büyük aşamalardan geçeceğiz. Şampiyon olmanın da çok sıkı bir çalışmadan geçtiğini biliyoruz." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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