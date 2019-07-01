Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ağaoğlu, transferi açıklanan Obi Mikel ve anlaşma sağlandığı iddia edilen Halil Dervişoğlu ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

OBI MIKEL GİZLİ GÖTÜRDÜĞÜMÜZ BİR TRANSFERDİ

"Galiba bu kalibredeki oyuncuların maliyeti bu kadarmış. Öyle çok abartılacak değerler yok. Elimizden geldiği kadar gizli götürdüğümüz bir transferdi. 1 milyon 500 bin euro kendisine teklif ettğimiz son rakamdı."

HALİL'E 2 MİLYON EURO VERME ŞANSIMIZ YOK

"Halil Dervişoğlu transferinde sağ olsun basın, 300 bin Euro'dan başlayan Rotterdam kulübünün fiyatını 2 milyon Euro'ya çıkardılar. Bizim öyle bir para verme şansımız yok."

ABDÜLKADİR VE YUSUF'A GELEN TEKLİFLER YETERSİZ

"Abdülkadir ve Yusuf'la alakalı olarak bizim tavrımız belli. İkisinin de gitmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Biri gidebilir, 'Başkan fikrini değiştirdi' denmesin. Değerleri karşılanınca gidebilirler. Gelen teklifler, oyuncularımızın değerini yansıtmıyor."

TRABZONSPOR ŞEFFAF BİR KULÜPTÜR

"Bir gazetede, 'John Obi Mikel'e örtülü para ödenmiş' ifadesi vardı. Trabzonspor şeffaf bir kulüptür. Kimseden saklanacak bir yanı yoktur. Hayatları üstü kapalı geçen insanların karşısındakini de öyle görmesi doğaldır.