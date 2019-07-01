01 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ağaoğlu, transferi açıklanan Obi Mikel ve anlaşma sağlandığı iddia edilen Halil Dervişoğlu ile ilgili de açıklamalarda bulundu.
01.07.2019

OBI MIKEL GİZLİ GÖTÜRDÜĞÜMÜZ BİR TRANSFERDİ

"Galiba bu kalibredeki oyuncuların maliyeti bu kadarmış. Öyle çok abartılacak değerler yok. Elimizden geldiği kadar gizli götürdüğümüz bir transferdi. 1 milyon 500 bin euro kendisine teklif ettğimiz son rakamdı."

HALİL'E 2 MİLYON EURO VERME ŞANSIMIZ YOK

"Halil Dervişoğlu transferinde sağ olsun basın, 300 bin Euro'dan başlayan Rotterdam kulübünün fiyatını 2 milyon Euro'ya çıkardılar. Bizim öyle bir para verme şansımız yok."

ABDÜLKADİR VE YUSUF'A GELEN TEKLİFLER YETERSİZ

"Abdülkadir ve Yusuf'la alakalı olarak bizim tavrımız belli. İkisinin de gitmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Biri gidebilir, 'Başkan fikrini değiştirdi' denmesin. Değerleri karşılanınca gidebilirler. Gelen teklifler, oyuncularımızın değerini yansıtmıyor."

TRABZONSPOR ŞEFFAF BİR KULÜPTÜR

"Bir gazetede, 'John Obi Mikel'e örtülü para ödenmiş' ifadesi vardı. Trabzonspor şeffaf bir kulüptür. Kimseden saklanacak bir yanı yoktur. Hayatları üstü kapalı geçen insanların karşısındakini de öyle görmesi doğaldır.

Trabzonspor'a üç golcü birden!

Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması 01.07.2019
Trabzonspor'da gençlik harekatı Trabzonspor'da gençlik harekatı 01.07.2019
Obi Mikel resmen Trabzonspor'da Obi Mikel resmen Trabzonspor'da 01.07.2019
Trabzonspor'a üç golcü birden! Trabzonspor'a üç golcü birden! 30.06.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Cemil Usta'nın hikayesi Cemil Usta'nın hikayesi 30.06.2019
Trabzonspor'dan genç hamlesi Trabzonspor'dan genç hamlesi 30.06.2019
Anthony Nwakaeme'ye 600 bin euro zam Anthony Nwakaeme'ye 600 bin euro zam 29.06.2019
Trabzonspor'dan Mehmet Topal hamlesi Trabzonspor'dan Mehmet Topal hamlesi 28.06.2019
İlk borç yapılandırması Trabzonspor'dan İlk borç yapılandırması Trabzonspor'dan 28.06.2019
Trabzonspor'a bir genç daha Trabzonspor'a bir genç daha 28.06.2019
Trabzonspor Doğan Erdoğan'ı KAP'a bildirdi Trabzonspor Doğan Erdoğan'ı KAP'a bildirdi 28.06.2019
Fırtına Novak'ı takımda tutacak Fırtına Novak'ı takımda tutacak 27.06.2019
Fırtına'da rota Marcus Berg Fırtına'da rota Marcus Berg 26.06.2019
Abdülkadir Ömür tatilde de boş durmuyor Abdülkadir Ömür tatilde de boş durmuyor 25.06.2019
Trabzonsporlu genç Juventus'un radarında Trabzonsporlu genç Juventus'un radarında 25.06.2019
Campi için Sosa devrede Campi için Sosa devrede 25.06.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Avcı istiyordu! Yıldız futbolcu Beşiktaş'ı açıkladı
Beşiktaşlı Medel'e teklif Copa America'dan sonra!
Galatasaray'da flaş gelişme! Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe dünya yıldızı için teklifini yaptı!
Fenerbahçe'de Kolarov olmazsa o isim gelecek
Fenerbahçe'den transferde Galatasaray hamlesi! Görüşmeler resmen başladı... Son dakika haberleri
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör