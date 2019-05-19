19 Mayıs 2019, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Ahmet Ağaoğlu'dan Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, kulübün UEFA ile alakalı yaşadığı sıkıntıları ve genç futbolcuların transfer sürecini değerlendirdi.
19.05.2019

Abdülkadir'den davullu kutlama Abdülkadir'den davullu kutlama 19.05.2019
Erman Toroğlu: Yusuf Yazıcı gibi 5 oyuncu sayamazsınız Erman Toroğlu: "Yusuf Yazıcı gibi 5 oyuncu sayamazsınız" 18.05.2019
Trabzonspor ile Beşiktaş 128. kez Trabzonspor ile Beşiktaş 128. kez 18.05.2019
Ahmet Ağaoğlu: Enseyi karatmaya gerek yok Ahmet Ağaoğlu: "Enseyi karatmaya gerek yok" 18.05.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Beşiktaş'a iyi Trabzonspor'a kötü haber Beşiktaş'a iyi Trabzonspor'a kötü haber 18.05.2019
Akyazı'da zorlu randevu Akyazı'da zorlu randevu 18.05.2019
Trabzonspor'a iki müjde Trabzonspor'a iki müjde 15.05.2019
Nwakaeme durdu Fırtına dindi Nwakaeme durdu Fırtına dindi 14.05.2019
Fırtına Konya deplasmanında Fırtına Konya deplasmanında 12.05.2019
Trabzonspor'dan transfer açıklaması Trabzonspor'dan transfer açıklaması 09.05.2019
Trabzonspor'un golcü Lejyonerleri Trabzonspor'un golcü Lejyonerleri 09.05.2019
Ağaoğlu'ndan Takımdaşlık vurgusu Ağaoğlu'ndan "Takımdaşlık" vurgusu 09.05.2019
Trabzonspor üç yıl sonra Avrupa'da Trabzonspor üç yıl sonra Avrupa'da 08.05.2019
Yusuf Yazıcı Mesut Özil'den daha yetenekli "Yusuf Yazıcı Mesut Özil'den daha yetenekli" 07.05.2019
Ünal Karaman: Kazandığımız için çok mutluyum Ünal Karaman: Kazandığımız için çok mutluyum 07.05.2019
Trabzonspor ile Kayserispor 44. kez Trabzonspor ile Kayserispor 44. kez 06.05.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin Balotelli'ye yaptığı teklif ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam
Fenerbahçe'nin golcüsünü resmen açıkladılar! İşte alacağı ücret
Erman Toroğlu'dan Fırat Aydınus'a sert sözler! "Artık aynaya baksın ve..."
Fenerbahçe'den 5 transfer hamlesi!
İşte Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyen takımlar!
Trabzonspor Beşiktaş maçından kareler
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör