Abdülkadir Parmak: Kendimi geliştirmek için çok çalışıyorum

Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Parmak, kendisini geliştirmek için çok çalıştığını söyledi. Başarılı futbolcu, takımdaki tecrübeli isimlerden bir şeyler öğrenmeye gayret ettiğini belirtti.

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