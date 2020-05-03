03 Mayıs 2020, Pazar

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Abdülkadir Ömür ve arkadaşlarının ayak tenisi keyfi

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını evden sürdüren Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, karantinada kardeşi ve arkadaşlarıyla birlikte yaptıkları sahada ayak tenisi oynayarak eğlenceli anlar yaşadı.
03.05.2020
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Abdülkadir Ömür ve arkadaşlarının ayak tenisi keyfi Abdülkadir Ömür ve arkadaşlarının ayak tenisi keyfi 03.05.2020
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