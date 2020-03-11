11 Mart 2020, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Abdülkadir Ömür: 6 ay sonra ilk 11'de maça çıktım
Süper Lig'de 19. hafta erteleme maçında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Bordo-mavililer zorlu deplasmandan Novak, Sosa ve Nwakaeme'nin golleriyle 3-1 galip ayrıldı.
11.03.2020
Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, karşılaşma sonrası A Spor'a açıklamalarda bulundu. Ömür, "İyi oynadık. Galibiyetle dönmekten mutluyum. 6 ay sonra ilk 11'de maça çıktım. Elimden geldiğince mücadele ettim. Başakşehir maçında da galip gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Trabzonspor'da Sörloth sakatlandı
- Futbolda Koronavirüs alarmı
- Trabzonspor'da Sörloth sakatlandı
- Lemina'dan derbi yorumu
- Kasapoğlu: Maçların seyircisiz oynanması gündemimizde değil
- Malatya Stadyumu dezenfekte edildi
- Galatasaray'da derbi mesaisi sürüyor
- Lemina'dan derbi yorumu
- Galatasaray'da derbi mesaisi sürüyor
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...