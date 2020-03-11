11 Mart 2020, Çarşamba
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Yunus Emre Sel: Sörloth'un MR'ı çekilecek
Süper Lig'de Trabzonspor, ertelenen maçta deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmanın 35. dakikasında bordo-mavililerin Norveçli golcüsü Sörloth rakip ceza sahasında kendisini yere bıraktı. Tedavisi bittikten sonra oyuna tekrar girerek kendisini deneyen Sörloth devam edememişti. Maç sonrası A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Sörloth'un son durumuyla ilgili bilgileri aktardı. Sel, Sörloth'un son durumun çekilecek MR'ın ardından belli olacağını söyledi.
11.03.2020
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