Yunus Emre Sel: Sörloth'un MR'ı çekilecek

Süper Lig'de Trabzonspor, ertelenen maçta deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmanın 35. dakikasında bordo-mavililerin Norveçli golcüsü Sörloth rakip ceza sahasında kendisini yere bıraktı. Tedavisi bittikten sonra oyuna tekrar girerek kendisini deneyen Sörloth devam edememişti. Maç sonrası A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Sörloth'un son durumuyla ilgili bilgileri aktardı. Sel, Sörloth'un son durumun çekilecek MR'ın ardından belli olacağını söyledi.