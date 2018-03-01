    01 Mart 2018, Perşembe

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    Yılmaz Vural ile başkan arasında gerginlik

    Giresunspor'la anlaştıktan 3 hafta sonra takımdan ayrılan Yılmaz Vural, Başkan Mustafa Bozbağ ile canlı yayında kapıştı.
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