Volkan Demirel Fatih Karagümrük'e imzayı atıyor! "Büyük ölçüde anlaşıldı"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, kötü gidişat sonrası teknik direktör Francesco Farioli ile yollarını ayırdı. Yeni hoca arayışını sürdüren İstanbul temsilcisi, bu koltuk için Volkan Demirel'le görüşmelere başladı. Son gelişmeleri radyo programcısı Salim Manav aktardı. Manav, "Karagümrük'e yakın birkaç kişiyle görüştüm. Volkan Demirel'le büyük ölçüde anlaşıldığını ve ekibini ayarladığını ifade etti." dedi.

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