23 Ocak 2018, Salı
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Vagner Love Beşiktaş'a geliyor
Beşiktaşlı yöneticiler, Vagner Love transferi için Alanya'da görüşme yapıyor.
23.01.2018
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