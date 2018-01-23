23 Ocak 2018, Salı
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İşte Giuliano ve Janssen'in son durumu
Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü. Sarı - lacivertli ekipte sakatlar can sıkıyor. Göztepe maçında omuz çıkan Giuliano 3 hafta yeşil sahalardan uzak kalacak. 1.5 aydır ayak başparmağından sakat olan Hollandalı yıldız Janssen ise Tranbzonspor karşısında forma giyemeyecek. İşte detaylar...
23.01.2018
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