Tamer Tuna: Ne bedel ödenmesi gerekiyorsa sonuna kadar ödemeye hazırım

FTA Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, A Spor canlı yayınına konuk oldu ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Tuna, "Ne bedel ödenmesi gerekiyorsa sonuna kadar ödemeye hazırım." ifadelerini kullandı.

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