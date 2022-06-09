Tahir Kıran'dan flaş Ali Koç sözleri! "Ali Koç'a '3 takviye yap ve İsmail Kartal ile devam et' dedim"
Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Transfer Raporu programında flaş açıklamalarda bulundu. Kıran, "Ali Koç'a '3 takviye yap ve İsmail Karal ile devam et' dedim. Havayı yakaladı, iyi gidiyor, ciddi bir başarı yakaladı. Ne yapacak daha?" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
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